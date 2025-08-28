Expensas: crece la morosidad, aunque señalan aumentos "moderados" del sector

En un contexto económico complejo, la morosidad en el pago de expensas en los edificios de Rosario muestra un incremento, aunque moderado. Según Adolfo Jäguer, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de la Propiedad Horizontal, aproximadamente entre un 10% y un 15% de los propietarios incurre en atrasos respecto a las fechas de vencimiento.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, explicó que este fenómeno “guarda relación con los ciclos económicos a nivel general”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En momentos así de crisis, la gente por ahí suspende el pago de impuestos (…) y las expensas no son la excepción. En la medida que se pueda diferir el pago, sin perjudicar al consorcio, hay algunos que recurren a esa soga financiera”, señaló.

Uno de los puntos centrales que destacó Jäguer es la capacidad del administrador para discriminar entre los distintos tipos de morosos. Por un lado, están quienes simplemente se “cuelgan” u olvidan el pago, y por el otro, aquellos que enfrentan una dificultad económica circunstancial.

“Ahí es donde hay que poner el foco de atención”, afirmó Jäguer, ya que el administrador debe evitar que ese atraso impacte en el funcionamiento básico del consorcio: el pago de sueldos del encargado, la energía eléctrica, el seguro y las reparaciones urgentes.

“Tiene facultades para eventualmente conceder alguna prórroga, alguna quita de intereses, no así quita de capital”, aclaró. La salud financiera del edificio suele depender de la existencia de un fondo de reserva que permita amortizar temporalmente estas deudas sin afectar al resto de los propietarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a los rumores de aumentos exorbitantes, fue categórico: los números “fríos” del mantenimiento habitual (limpieza, ascensores, seguro, consumos) no han duplicado su valor. Frente a la mención de subas del 100% al 120% durante 2024, el experto lo desmintió.

“Tomando ese esqueleto de gastos fijos, no creo que haya superado el 60% en el peor de los casos”, calculó, atribuyendo estos valores a una inflación acumulada del 4% al 5% mensual promedio. Aclaró que solo aquellos edificios con obras extraordinarias o gastos imprevistos podrían haber registrado incrementos tan significativos, pero eso no es la generalidad.

A nivel país, Jäguer identificó que los mayores índices de morosidad se registran en las zonas costeras y turísticas. Allí, muchos propietarios tienen departamentos para renta o uso vacacional y suelen “desentenderse del pago”, regularizando la situación recién cuando van a utilizar la propiedad, una demora que no necesariamente obedece a problemas económicos.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.