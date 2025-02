Elecciones, 'berenjenal' de candidatos y reforma: "Hay irresponsabilidad"

El abogado constitucionalista Jorge Zárate explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario el rol de los convencionales constituyentes (en rigor, reformadores) en el proceso electoral de este año en Santa Fe.

La provincia elegirá 69 convencionales, número que coincide con la cantidad de legisladores actuales en las cámaras. De estos, 50 serán elegidos por distrito único y 19 por departamento. Zárate detalló que "la constitución del 62 y la mayoría de las constituciones escritas reservan una parte de su texto para determinar cómo debe ser reformada".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este caso, la reforma es parcial, y la convención es el único organismo habilitado para llevarla a cabo. La Legislatura debe aprobar una ley de necesidad de reforma para habilitar el proceso , según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la constitución provincial.

Sobre la formación de los convencionales, Zárate destacó la importancia de que sean personas calificadas y conocedoras de cuestiones constitucionales, justo ante un proceso electoral en el que, además de la ya repetida irrupción de figuras públicas ajenas a la política, a esto se suma que algunos decidieron competir en más de una categoría.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La letra de la constitución tiene que ser lo suficientemente clara como para no ocasionar problemas", advirtió, refiriéndose a experiencias pasadas donde artículos de la constitución generaron confusiones y conflictos legales.

El abogado también abordó la posibilidad de que un convencional constituyente se postule a otros cargos políticos. "No hay incompatibilidad legal", afirmó, aunque reconoció que esto podría generar descontento entre los votantes. "La ley que establece la elección de convencionales no rige para la ley de PASO, por lo que no hay restricciones en este sentido", explicó Zárate.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Zárate enfatizó que el proceso de elección de convencionales es crucial para el futuro de la constitución provincial, y que la calidad del texto constitucional es fundamental para evitar problemas en el futuro. "El texto frío, digámoslo así, es importantísimo", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.