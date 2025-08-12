Cierra Pasaporte, bar mítico frente a ex Aduana: "En septiembre se concreta"

FOTO: Rosario: cierra Pasaporte, frente a la ex Aduana, en la esquina de Maipú y Urquiza.

El emblemático bar Pasaporte, ubicado en la esquina de Maipú y Urquiza, cerrará sus puertas a principios de septiembre, tras casi 40 años de historia.

La noticia, que sorprendió a muchos rosarinos, fue confirmada por uno de los dueños, Luca, quien expresó al móvil de Cadena 3 Rosario: "A principios de septiembre concretamente ya cierra el bar definitivamente".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pasaporte ha sido un punto de encuentro significativo en la ciudad, y su cierre se produce en medio de rumores sobre cambios en la propiedad y proyectos inmobiliarios en la zona. El propietario del fondo de comercio explicó que la propiedad fue vendida a un nuevo grupo de dueños, quienes decidieron no continuar con la operación del bar.

"Ellos decidieron que no quieren comprar el fondo de comercio, aparentemente no les interesa seguir con el bar como está", comentó.

El bar, histórico espacio icónico para la comunidad, tiene una fachada y estructura reconocidas como patrimonio histórico. A pesar de los intentos de los actuales dueños por adquirir la propiedad, la situación económica y la falta de interés por parte de los nuevos propietarios llevaron a la decisión de cerrar.

"Es una pena, sinceramente, que no se venda el fondo de comercio para que siga el mismo bar realmente", lamentó.

La nostalgia también se siente entre quienes han frecuentado el lugar a lo largo de los años. Luca, quien creció visitando el bar, reflexionó: "Nunca pensé cuando venía acá de chico, que algún día iba a ser el dueño". La historia de Pasaporte, con su singular esquina, permanecerá en la memoria de muchos.

Los dueños comenzarán a desmontar el lugar y a poner en venta el mobiliario y otros objetos del bar, que han adquirido un valor simbólico para los vecinos. "Algunas personas ya se han acercado preguntando por ciertos artículos", indicó.

"La vida continúa, se cierra un lugar emblemático, pero se abrirán nuevas posibilidades en un futuro", concluyó.

Informe de Agostina Meneghetti.