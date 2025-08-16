En vivo

Una mañana para todos Notas

YPF lanza el “micropricing”: los precios del combustible cambian en tiempo real

El nuevo sistema de YPF ajusta el valor de los combustibles según horario, tránsito y competencia. En la madrugada y con autodespacho, se puede ahorrar hasta un 8%.

16/08/2025 | 09:50

YPF lanza el "micropricing": los precios del combustible cambian en tiempo real

Esta semana, se registró un fenómeno inusual en las estaciones de servicio de YPF: los precios no solo varían entre una sucursal y otra, sino que incluso pueden subir o bajar más de una vez en el mismo día.

Según explicó Raúl Castellanos, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles de Córdoba, se trata de un nuevo sistema denominado Micropricing, que YPF comenzó a aplicar hace algunas semanas. El mecanismo consiste en ajustar los valores de los combustibles en tiempo real, en función de variables como el flujo de tránsito, el volumen de despacho o la competencia en cada zona.

“Hay una variación permanente de precios. Puede subir, puede bajar, pero lo constante es la volatilidad”, señaló Castellanos. Esto genera que sea difícil establecer un precio de referencia, ya que el valor puede cambiar de un momento a otro y depende tanto de la ubicación como de la franja horaria.

Además, YPF mantiene diferencias en la tarifa según el horario: durante la madrugada, los precios bajan entre un 3% y 4%, y en aquellas estaciones que cuentan con autodespacho la rebaja puede sumar otro 3% o 4%. En algunos casos, cargar de noche puede implicar hasta un 8% menos que hacerlo al mediodía en una estación de alto tránsito.

Por ahora, el sistema de micropricing es exclusivo de YPF —que concentra casi el 60% del mercado—, aunque Castellanos anticipó que, como suele ocurrir, las demás marcas terminarán adaptándose, aunque no en tiempo real.

Informe de Guillermo López

