Tragedia por fentanilo: anestesiólogos aseguran que no hay riesgo en cirugías

La crisis generada por la contaminación de ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma derivó en una fuerte discusión sobre los controles estatales y la responsabilidad política detrás de lo que ya se considera una tragedia sanitaria. Mientras el Ministerio de Salud de la Nación apunta contra los organismos de fiscalización, la comunidad médica busca llevar tranquilidad a la población.

El ministro de Salud, Mario Lugones, fue categórico: “No tienen perdón de nadie esta gente. Hay que meterlos presos, junto con todos los cómplices que pueda encontrar la Justicia. Esto es un atentado contra la gente”. El funcionario remarcó que existen indicios de cobertura política en el crecimiento de HLB Pharma y señaló directamente a la gestión del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), aunque evitó dar nombres.

La voz de los anestesiólogos

En medio de la incertidumbre de miles de pacientes que deben someterse a cirugías, la Asociación de Anestesiólogos salió a aclarar la situación. Alfredo Gandolfo, anestesiólogo (MP 23911) y miembro de la comisión directiva de Adaarc, explicó que las ampollas contaminadas ya no circulan en el sistema sanitario: “La Justicia ordenó el 8 de mayo el retiro de un lote preciso de fentanilo. Días después, la ANMAT dispuso la inhibición del laboratorio y el retiro total de todos sus fármacos. Hoy no deberíamos tener ninguna ampolla de HLB circulando, y en nuestro medio no hemos visto ninguna”, aseguró.

El especialista reconoció el temor que manifiestan los pacientes: “Es lógico que la población esté asustada. En estas semanas muchos nos preguntan en el consultorio: ‘doctor, no quiero que use fentanilo’. Yo les transmito tranquilidad: el fentanilo se sigue utilizando todos los días, en mucha cantidad y en múltiples procedimientos, pero de laboratorios seguros. No hay riesgo actual en el sistema”.

“No postergar cirugías por miedo”

Gandolfo pidió que las personas no retrasen intervenciones médicas por desconfianza: “Que no dejen de realizar la cirugía ni los estudios programados. Que consulten en la visita preanestésica, que pregunten todo lo necesario al anestesiólogo, al cirujano, al director de farmacia. Pero que no posterguen el procedimiento por miedo”.

Respecto al sistema de control, el especialista defendió la trazabilidad de los medicamentos en Argentina: “Está todo reglamentado y funciona. Este fue un caso particular de contaminación en el proceso de elaboración. No deberíamos poner en duda la trazabilidad.”

Antecedentes y demoras en los controles

El caso estalló luego de que se comprobara la presencia de bacterias en ampollas de fentanilo producidas por HLB Pharma. El laboratorio ya acumulaba más de 130 alertas de la ANMAT y más de un centenar de expedientes por malas prácticas en los últimos ocho años, sin que se avanzara en sanciones definitivas.

La clausura llegó a fines de 2023, pero las comunicaciones internas entre el INAME y la ANMAT demoraron hasta febrero, y recién en mayo se dispuso el retiro total de los medicamentos de la empresa.

Mientras la Justicia investiga, el mensaje de los anestesiólogos apunta a reducir la incertidumbre: no hay ampollas de HLB en circulación y las cirugías programadas pueden realizarse con seguridad.

Informe de Guillermo López