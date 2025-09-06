En vivo

Una mañana para todos Notas

Peregrinos desafían vientos y fríos extremos para llegar a la Catedral de Salta

Miles de fieles se congregan en Salta y participan virtualmente desde todo el país. Este sábado 6 de septiembre inició la Novena al Señor y la Virgen del Milagro

06/09/2025 | 11:06Redacción Cadena 3

FOTO: La Catedral de Salta recibe a miles de fieles

FOTO: La Catedral de Salta recibe a miles de fieles

FOTO: La Catedral de Salta recibe a miles de fieles

  1.

    Audio. Peregrinos desafían vientos y fríos extremos para llegar a la Catedral de Salta

    Una mañana para todos

    Episodios

  1.

    Video. Peregrinaciones: fe y sacrificio en Salta

    Una mañana para todos

    Episodios

La Catedral de Salta abrió sus puertas este sábado 6 de septiembre para dar inicio al rezo de la Novena al Señor y la Virgen del Milagro, bajo el lema “Milagro, camino del encuentro y la esperanza”. Durante nueve días, desde las 6 de la mañana, se expondrá el Santísimo Sacramento, seguido de misas y novenas a lo largo de la jornada. 

Las celebraciones se transmiten en vivo desde las 15 horas por las redes sociales de la Catedral, con pantallas instaladas en el atrio y el patio lateral para acoger a la multitud que desborda el templo, obligando incluso al corte de calles.

Se esperan unas 300 peregrinaciones registradas, provenientes de diversos puntos de Argentina y países vecinos como Perú. Los promesantes, algunos en bicicleta y otros a pie, recorren cientos de kilómetros enfrentando condiciones extremas: vientos de hasta 70 km/h, temperaturas bajo cero y terrenos inhóspitos como cerros, valles y lechos de ríos. 

Entre ellos destacan los peregrinos de Tolar Grande, en la precordillera andina, los de Los Toldos, Santa Victoria Oeste y Santa María de Catamarca, quienes caminan más de 600 kilómetros con una fe inquebrantable.

Luis Walter Gutiérrez, peregrino de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, en diálogo con Cadena 3 compartió su experiencia en Cadena Tres: “Es nuestra cuarta peregrinación. Somos 50 personas, llevamos cuatro días y estamos cerca del límite entre Salta y Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto. El viento es muy fuerte, de 60 a 70 km/h, y el frío complica, pero seguimos rezando el rosario”. 

Sobre su motivación, expresó: “He recibido innumerables milagros en mi vida. Cada año, llegar a Salta para honrar a nuestros santos patrones es lo más grande que me ha sucedido”. También destacó historias de transformación: “Conocí personas con problemas familiares que, tras peregrinar, cambiaron sus vidas. Espero un gran milagro para todos”.

La devoción al Señor y la Virgen del Milagro une a miles en un camino de fe, sacrificio y esperanza, consolidando esta festividad como una de las más significativas del noroeste argentino.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué evento comenzó en la Catedral de Salta? La Novena al Señor y la Virgen del Milagro comenzó el 6 de septiembre.

¿Quiénes participan en la peregrinación? Peregrinos de diferentes lugares de Argentina y Perú participan, algunos en bicicleta y otros a pie.

¿Cuántas peregrinaciones se esperan? Se esperan unas 300 peregrinaciones registradas.

¿Qué condiciones enfrentan los peregrinos? Enfrentan vientos de hasta 70 km/h, temperaturas bajo cero y terrenos difíciles.

¿Cuál es la motivación de los peregrinos? Buscan honrar a sus santos patrones y han experimentado milagros en sus vidas.

