En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Muerte de adolescente en Orán: Investigan las circunstancias del ataque violento

Las autoridades investigan la muerte de un adolescente de 15 años tras ser atacado. Otro joven de 16 ingresó al hospital con una herida y permanece a disposición de la justicia.

06/09/2025 | 09:20Redacción Cadena 3

FOTO: Violencia en Orán: un adolescente pierde la vida

  1.

    Audio. Muerte de adolescente en Orán: Investigan las circunstancias del ataque violento

    Una mañana para todos

    Episodios

Las autoridades investigan la muerte de un adolescente de 15 años en la Plaza Santa Marta de Orán. La víctima recibió una herida mortal en la espalda y murió en el hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En el mismo hospital, ingresó otro adolescente de 16 años con una herida cortante en la mano. Este joven manifestó que fue víctima de un robo, pero queda a disposición del juzgado de menores.

Las fuerzas de seguridad analizan los móviles del ataque, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados en la zona.

La comunidad se muestra consternada ante este violento suceso que ha dejado una profunda huella en la ciudad.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Plaza Santa Marta? Un adolescente de 15 años fue asesinado y otro de 16 resultó herido en un robo.

¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son un adolescente de 15 años que murió y otro de 16 años que fue herido en la mano.

¿Cuándo sucedieron los hechos? Los hechos ocurrieron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente tuvo lugar en la Plaza Santa Marta, en la ciudad de Orán.

¿Cómo están las autoridades manejando la situación? Las autoridades están investigando los móviles del ataque, revisando las cámaras de seguridad y tomando testimonios.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho