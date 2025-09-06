Muerte de adolescente en Orán: Investigan las circunstancias del ataque violento
Las autoridades investigan la muerte de un adolescente de 15 años tras ser atacado. Otro joven de 16 ingresó al hospital con una herida y permanece a disposición de la justicia.
06/09/2025 | 09:20Redacción Cadena 3
FOTO: Violencia en Orán: un adolescente pierde la vida
Las autoridades investigan la muerte de un adolescente de 15 años en la Plaza Santa Marta de Orán. La víctima recibió una herida mortal en la espalda y murió en el hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente.
En el mismo hospital, ingresó otro adolescente de 16 años con una herida cortante en la mano. Este joven manifestó que fue víctima de un robo, pero queda a disposición del juzgado de menores.
Las fuerzas de seguridad analizan los móviles del ataque, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados en la zona.
La comunidad se muestra consternada ante este violento suceso que ha dejado una profunda huella en la ciudad.
Informe de Elisa Zamora
¿Qué ocurrió en la Plaza Santa Marta? Un adolescente de 15 años fue asesinado y otro de 16 resultó herido en un robo.
¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son un adolescente de 15 años que murió y otro de 16 años que fue herido en la mano.
¿Cuándo sucedieron los hechos? Los hechos ocurrieron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente tuvo lugar en la Plaza Santa Marta, en la ciudad de Orán.
¿Cómo están las autoridades manejando la situación? Las autoridades están investigando los móviles del ataque, revisando las cámaras de seguridad y tomando testimonios.