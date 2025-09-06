Muerte de adolescente en Orán: Investigan las circunstancias del ataque violento

Las autoridades investigan la muerte de un adolescente de 15 años en la Plaza Santa Marta de Orán. La víctima recibió una herida mortal en la espalda y murió en el hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En el mismo hospital, ingresó otro adolescente de 16 años con una herida cortante en la mano. Este joven manifestó que fue víctima de un robo, pero queda a disposición del juzgado de menores.

Las fuerzas de seguridad analizan los móviles del ataque, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados en la zona.

La comunidad se muestra consternada ante este violento suceso que ha dejado una profunda huella en la ciudad.

Informe de Elisa Zamora