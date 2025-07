Marcos Novaro: "Milei tiene más apoyo en la sociedad que en las instituciones"

El politólogo Marcos Novaro analizó la sesión del jueves en el Senado, convocada por la oposición e impulsada por los gobernadores provinciales, donde se aprobaron proyectos clave como el aumento para jubilados, la extensión de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, la insistencia con la emergencia para Bahía Blanca y la media sanción a iniciativas de coparticipación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.

Estas medidas, que responden a demandas de los gobernadores, fueron duramente criticadas por el Ejecutivo Nacional, con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiendo que serán vetadas por considerarlas un riesgo para el equilibrio fiscal, pilar del programa económico del gobierno.

Novaro explicó a Cadena 3 que el Gobierno nacional perdió el control de la agenda legislativa a lo largo de este año, al no presentar proyectos de reforma significativos ni un presupuesto claro. "El Gobierno fue perdiendo control de la agenda legislativa durante todo este año, decidió postergar los proyectos de reforma, no presentó ninguno importante, y ni siquiera presentó el Presupuesto. En realidad lo presentó el año pasado y después lo retiró, así que no le dio trabajo al Congreso y por lo tanto el Congreso empezó a buscar trabajo por otro lado", señaló.

Según el politólogo, esta falta de iniciativa permitió que la oposición y los gobernadores tomaran la delantera, proponiendo proyectos que el Ejecutivo subestimó. "El Gobierno subestimó la posibilidad del Congreso de funcionar sin sus iniciativas", afirmó.

El analista también destacó la creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, incluso aquellos que colaboraron con la gestión de Milei. "El costo que tiene para el Gobierno ser tan mezquino frente a los gobernadores es que incluso los gobernadores colaboracionistas han encontrado que el Ejecutivo es mal pagador. Ellos colaboran con el Gobierno y el Gobierno no les paga, no aumentó en nada las transferencias, incluso las disminuyó en algunos casos respecto al año pasado", explicó Novaro.

En este sentido, señaló que el Ejecutivo distribuyó este año menos del 30% de los ATN que debería transferir a las provincias, reteniendo más de la mitad de esos recursos discrecionales. "Son recursos que debería transferir, aunque sea discrecionalmente, pero no lo hace", criticó.

Novaro abordó las dos narrativas que emergen de este conflicto. Por un lado, el gobierno de Milei sostiene que lo ocurrido en el Congreso es una muestra de la "casta política" en acción, mientras que los gobernadores enarbolan la bandera del federalismo, acusando al Ejecutivo de centralismo. "En la narrativa de los gobernadores es la histórica, unitarios versus federales, el gobierno no es federal", indicó.

Sin embargo, el politólogo considera que estas demandas provinciales, centradas en más recursos y obra pública, podrían no tener un gran peso en las elecciones de medio término de octubre próximo. "El Gobierno cree que la gente va a votar por el problema nacional, que sigue siendo el más preocupante, que es la salida de la crisis, y el Gobierno tiene una propuesta para eso y los gobernadores no", analizó.

Para Novaro, el presidente Milei confía en que su apoyo en la sociedad es mayor que en las instituciones, lo que le da ventaja de cara a las elecciones. "En la sociedad, Milei tiene más apoyo que en las instituciones, entonces en las elecciones Milei va probablemente a ratificar sus credenciales, sus títulos como líder político, mientras que en el juego institucional se van a perder", sostuvo.

Por esta razón, el Gobierno adopta una estrategia de postergar negociaciones hasta después de octubre, cuando espera reforzar su autoridad. "Por eso él dice 'miren, yo voy a negociar pero después de las elecciones, cuando mi autoridad esté reforzada'", explicó Novaro.

El politólogo anticipó que el Gobierno no cederá en el corto plazo, optando por vetar los proyectos aprobados y, eventualmente, recurrir a la Justicia si la oposición insiste. "Por más proyectos que aprueben los gobernadores, no veo que el Gobierno se siente a negociar, va a esperar y va a tratar de dividir este frente federal y tal vez lo logre", afirmó.

Para Novaro, Milei apuesta a que el electorado priorice la estabilidad económica por sobre las demandas de aumento a jubilados o más recursos para las provincias. "La gente, por más que quiera que aumenten los jubilados, más todavía quiere que no haya caos económico, y yo soy el que garantiza que no haya caos económico", sería el mensaje del Gobierno, según el analista.

