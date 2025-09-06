En vivo

Una mañana para todos Notas

Las compras online al exterior crecieron un 400% en el último año

Las compras online al exterior se incrementan casi un 400% en un año y la industria local reclama asistencia para mantener el empleo y enfrentar la competencia.

06/09/2025 | 08:26

FOTO: Crecen las compras al exterior: ¿amenaza para el comercio local?

  1.

    Audio. Las compras online al exterior crecieron un 400% en el último año

    Una mañana para todos

    Episodios

Las compras online al exterior presentan un crecimiento notable de casi el 400% en el último año, lo que genera preocupación en la industria local. Empresas nacionales advierten sobre la necesidad de implementar medidas que les permitan competir de manera justa en un mercado dominado por plataformas extranjeras.

Este aumento se refleja en los envíos por correo, que casi se quintuplicaron durante el mismo período. Las importaciones abarcan todos los rubros, con un énfasis especial en la tecnología y la indumentaria.

Los empresarios locales expresan que la situación actual amenaza el empleo y sostienen que es urgente una respuesta gubernamental para mitigar el impacto de la competencia global. A medida que las plataformas extranjeras se expanden, la presión sobre el comercio nacional se intensifica.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Qué? Las compras online al exterior crecieron casi un 400% en el último año.

¿Quién? Empresas nacionales advierten sobre la competencia de plataformas extranjeras.

¿Cuándo? El crecimiento se registró en el último año.

¿Dónde? En el contexto de la industria local y el comercio nacional.

¿Cómo? A través de un aumento en los envíos por correo y las importaciones.

¿Por qué? Para mitigar el impacto de la competencia global que amenaza el empleo.

