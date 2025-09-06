Las compras online al exterior crecieron un 400% en el último año
Las compras online al exterior se incrementan casi un 400% en un año y la industria local reclama asistencia para mantener el empleo y enfrentar la competencia.
06/09/2025 | 08:26Redacción Cadena 3
FOTO: Crecen las compras al exterior: ¿amenaza para el comercio local?
Las compras online al exterior presentan un crecimiento notable de casi el 400% en el último año, lo que genera preocupación en la industria local. Empresas nacionales advierten sobre la necesidad de implementar medidas que les permitan competir de manera justa en un mercado dominado por plataformas extranjeras.
Este aumento se refleja en los envíos por correo, que casi se quintuplicaron durante el mismo período. Las importaciones abarcan todos los rubros, con un énfasis especial en la tecnología y la indumentaria.
Los empresarios locales expresan que la situación actual amenaza el empleo y sostienen que es urgente una respuesta gubernamental para mitigar el impacto de la competencia global. A medida que las plataformas extranjeras se expanden, la presión sobre el comercio nacional se intensifica.
