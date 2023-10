Israel decreta el estado de guerra tras ataque de Hamas desde la Franja de Gaza

Israel entró este sábado en "estado preparativo de guerra" y movilizó a sus fuerzas de seguridad luego de denunciar una ola de ataques con cohetes lanzados por las milicias del movimiento islamista palestino Hamas desde la Franja de Gaza.

Los servicios de emergencias israelíes informaron que al menos 100 personas murieron y al menos 779 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.

La parte palestina, en tanto, comunicó que hay al menos 161 fallecidos y 931 heridos por la respuesta israelí en la Franja de Gaza.

Desde la Fuerza de Seguridad israelí aseguraron que hubo una infiltración de Hamas en Israel, que fue respondida con disparos y enfrentamiento entre las fuerzas israelíes en la ciudad de Sderot, en el sur del país, que dejó por ahora un número de víctimas sin determinar.

