Notas

Incendios en Jujuy: 30 fuegos sofocados tras intensa jornada de calor y viento

Ariel Mamaní, Director de Emergencias de Jujuy, confirma que se sofocaron 30 incendios en diversas localidades, sin víctimas pero con daños materiales significativos.

23/08/2025 | 09:07Redacción Cadena 3

FOTO: Incendios en Jujuy: devastación y esperanza

    Incendios en Jujuy: 30 fuegos sofocados tras intensa jornada de calor y viento

    Una mañana para todos

    Episodios

El Director General de Emergencias de Jujuy, Ariel Mamaní, confirmó a Cadena 3 que el viernes se sofocaron 30 incendios en la provincia. Las condiciones climáticas desfavorables, como un fuerte viento y temperaturas que alcanzaron entre 35 y 36 grados, contribuyeron a la propagación de las llamas.

La baja humedad, que llegó a niveles de 1 y 2 por ciento, también fue un factor determinante. Mamaní detalló: "Hubo voladuras de techo, caída de árbol, caída de postes, los incendios". 

Esto afectó no solo a la capital, sino también a localidades como Lozano, Jalisco, El Ceibal, El Carmen y Perico, donde se registró uno de los grandes focos de incendio en las cercanías del aeropuerto internacional.

A pesar de la magnitud de los incendios, no fue necesario evacuar a la población y, afortunadamente, no se lamentaron víctimas personales. Sin embargo, se reportaron daños materiales significativos en viviendas afectadas por el fuego.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Jujuy? Se sofocaron 30 incendios en la provincia el viernes.

¿Quién confirmó la información? El Director General de Emergencias de Jujuy, Ariel Mamaní.

¿Cuándo ocurrieron los incendios? El viernes.

¿Dónde se registraron los incendios? En la provincia de Jujuy, afectando localidades como Lozano, Jalisco, El Ceibal, El Carmen y Perico.

¿Por qué fueron significativos los incendios? Debido a condiciones climáticas desfavorables, como alta temperatura y baja humedad, aunque no hubo víctimas personales.

