Incendios en Jujuy: 30 fuegos sofocados tras intensa jornada de calor y viento
Ariel Mamaní, Director de Emergencias de Jujuy, confirma que se sofocaron 30 incendios en diversas localidades, sin víctimas pero con daños materiales significativos.
23/08/2025 | 09:07Redacción Cadena 3
FOTO: Incendios en Jujuy: devastación y esperanza
El Director General de Emergencias de Jujuy, Ariel Mamaní, confirmó a Cadena 3 que el viernes se sofocaron 30 incendios en la provincia. Las condiciones climáticas desfavorables, como un fuerte viento y temperaturas que alcanzaron entre 35 y 36 grados, contribuyeron a la propagación de las llamas.
La baja humedad, que llegó a niveles de 1 y 2 por ciento, también fue un factor determinante. Mamaní detalló: "Hubo voladuras de techo, caída de árbol, caída de postes, los incendios".
Esto afectó no solo a la capital, sino también a localidades como Lozano, Jalisco, El Ceibal, El Carmen y Perico, donde se registró uno de los grandes focos de incendio en las cercanías del aeropuerto internacional.
A pesar de la magnitud de los incendios, no fue necesario evacuar a la población y, afortunadamente, no se lamentaron víctimas personales. Sin embargo, se reportaron daños materiales significativos en viviendas afectadas por el fuego.
Informe de Elisa Zamora
