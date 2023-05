Hablaron los familiares de los jóvenes cordobeses atacados en México

Tres ciudadanos argentinos resultaron gravemente heridos en la costa de Oaxaca, México, después de ser atacados a machetazos por un individuo no identificado el viernes por la tarde.

Uno de ellos recibió un golpe de machete en la cabeza, mientras que los otros dos tuvieron lesiones en las manos y los brazos. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque.

El cónsul argentino, Ramiro Gerszenswit, confimó a Cadena 3 que los jóvenes son cordobeses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El hermano de Benjamín Gamond (23), Facundo, habló este sábado con Cadena 3 y contó cómo fue el episodio. "En principio, estaban en la playa y un loco de mierda con un machete le pegó primero a él y sus amigos. Estuvo en el quirófano hasta anoche, está muy complicado. Estoy por viajar para allá a la tarde".

Asimismo, solicitó colaboración económica para los gastos médicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En tanto, la mamá de Santiago Lastra (22) dijo a Cadena 3 que los jóvenes estaban de vacaciones sobre el Pacífico, almorzando en Chacagua. "Estaban en un restaurante, cuando los atacó un loco con un machete violentamente", explicó Marina.

"Benjamín fue quien sufrió los cortes más grandes, los demás sufrieron cortes menos significativos y están fuera de peligro. Pero el más comprometido es Benjamín, en terapia intensiva y luchando por su vida", precisó.

Y amplió: "Hablé con Santiago anoche y en el Hospital lo curaron, tenía heridas leves y fractura de una mano, pero fuera de peligro. A Benjamín lo llevaron a otro centro de salud más grande donde fue internado".

"Santiago me dijo que no había ninguna explicación de lo ocurrido, simplemente vino un loco a atacar. Entiendo que está detenido, pero no tengo más información", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.