Gustavo Sáenz promete justicia por pensiones que Andis quitó erróneamente

FOTO: Sáenz buscará justicia para quienes fueron afectados por retiro de pensiones

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se comprometió a hacer justicia para las personas que perdieron su pensión por discapacidad a manos de Andis. Sáenz destacó que la eliminación de estas pensiones no solo implica dejar de percibir los haberes correspondientes, sino que también se traduce en la falta de cobertura social.

"Debemos terminar con estas injusticias. Hay gente que realmente le está pasando mal y si usted conoce a alguien que esté con esta situación, me lo hace saber y yo me voy a ocupar personalmente de hacer justicia", declaró el gobernador.

Además, Sáenz hizo referencia al equilibrio fiscal del gobierno, enfatizando la importancia de este aspecto, pero aseguró: "no vale todo para sostener". El gobernador también criticó el hecho de que algunos extranjeros que cruzan la frontera obtienen beneficios que afectan a los ciudadanos salteños.

"Hay extranjeros que cruzan la frontera y no residen en nuestra provincia y que tienen privilegios y que cobran planes sociales. Debemos terminar con eso", concluyó Sáenz, reafirmando su compromiso en la defensa de los derechos de los ciudadanos locales.

Informe de Elisa Zamora