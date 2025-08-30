Gustavo Sáenz promete justicia por pensiones que Andis quitó erróneamente
El gobernador Gustavo Sáenz asegura que en Salta se buscará justicia para quienes fueron afectados por el retiro de pensiones por discapacidad, garantizando atención a los casos.
30/08/2025 | 08:25Redacción Cadena 3
FOTO: Sáenz buscará justicia para quienes fueron afectados por retiro de pensiones
Audio. Gustavo Sáenz promete justicia por pensiones que Andis quitó erróneamente
Una mañana para todos
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se comprometió a hacer justicia para las personas que perdieron su pensión por discapacidad a manos de Andis. Sáenz destacó que la eliminación de estas pensiones no solo implica dejar de percibir los haberes correspondientes, sino que también se traduce en la falta de cobertura social.
"Debemos terminar con estas injusticias. Hay gente que realmente le está pasando mal y si usted conoce a alguien que esté con esta situación, me lo hace saber y yo me voy a ocupar personalmente de hacer justicia", declaró el gobernador.
Además, Sáenz hizo referencia al equilibrio fiscal del gobierno, enfatizando la importancia de este aspecto, pero aseguró: "no vale todo para sostener". El gobernador también criticó el hecho de que algunos extranjeros que cruzan la frontera obtienen beneficios que afectan a los ciudadanos salteños.
"Hay extranjeros que cruzan la frontera y no residen en nuestra provincia y que tienen privilegios y que cobran planes sociales. Debemos terminar con eso", concluyó Sáenz, reafirmando su compromiso en la defensa de los derechos de los ciudadanos locales.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién se comprometió a hacer justicia por las pensiones de discapacidad?
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
¿Qué ocurrió con las pensiones por discapacidad?
Fueron eliminadas por Andis, lo que impactó en la cobertura social de los beneficiarios.
¿Qué enfatizó Sáenz sobre el equilibrio fiscal?
Afirmó que es importante, pero que "no vale todo para sostener".
¿Qué crítica hizo Sáenz sobre los extranjeros?
Criticó que algunos extranjeros obtienen beneficios sociales sin residir en Salta.
¿Cuál es el compromiso de Sáenz?
Defensar los derechos de los ciudadanos locales y terminar con injusticias relacionadas con las pensiones.