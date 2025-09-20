En vivo

Una mañana para todos Notas

El turismo en Salta: cambios en la demanda y nuevas conexiones internacionales

Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, analiza el comportamiento de los visitantes y las estrategias para atraer turistas en el futuro.

20/09/2025 | 12:07Redacción Cadena 3

FOTO: El turismo en Salta: cambios en la demanda y nuevas conexiones internacionales

  1.

    Audio. El turismo en Salta: cambios en la demanda y nuevas conexiones internacionales

    Una mañana para todos

    Episodios

El turismo en Salta atraviesa una etapa de reconfiguración: mientras la capital provincial registra un aumento en las pernoctaciones, los pueblos del interior ven caer la demanda de hospedaje. Así lo explicó el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, en diálogo con Cadena 3, al analizar el comportamiento de los visitantes durante la última Fiesta del Milagro, que alcanzó un 78% de ocupación hotelera en la ciudad.

“El turista cuando llega al norte elige dormir en la ciudad de Salta y desde aquí recorre toda la región”, señaló Assaf. Este fenómeno se vincula también con un cambio en los hábitos de consumo: los visitantes cuidan más su gasto, reducen excursiones y salidas a comer afuera, y en muchos casos optan por hacer compras en supermercados para cocinarse.

La tendencia plantea un desafío para el sector, que ya trabaja en estrategias para las próximas vacaciones y fines de semana largos. “Las reservas llegan a último momento y el gasto es cada vez más cuidado”, subrayó Assaf. En ese marco, los empresarios turísticos buscan ofrecer precios más accesibles para compensar el impacto del costo de los pasajes aéreos.

El panorama se complementa con la expectativa que generan las nuevas conexiones internacionales. Desde el 23 de septiembre, Copa Airlines inaugurará la ruta Salta-Panamá con tres frecuencias semanales, que se suman a los vuelos ya existentes hacia Lima, Asunción y Florianópolis. Con esta red, el sector confía en sostener un flujo importante de turistas que permita revitalizar la actividad, golpeada por un año difícil.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo con el turismo en Salta? El turismo en Salta está reconfigurándose, con un aumento de pernoctaciones en la capital y una caída en el interior.

¿Quién explicó esta situación? La situación fue explicada por Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

¿Cuándo se inaugurará la nueva ruta internacional? La ruta Salta-Panamá será inaugurada el 23 de septiembre.

¿Cómo están cambiando los hábitos de los turistas? Los turistas están cuidando más su gasto, reduciendo excursiones y optando por cocinarse en lugar de comer afuera.

¿Por qué es importante esta nueva conexión aérea? La nueva conexión de Copa Airlines busca sostener un flujo importante de turistas y revitalizar la actividad turística afectada.

Turismo

