El riesgo de incendios forestales será muy alto este fin de semana en Córdoba
El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó que está prohibido hacer fuego en todo el territorio provincial.
09/08/2025 | 13:09Redacción Cadena 3
FOTO: Riesgo muy alto de incendios en Córdoba este fin de semana. (Foto: archivo)
La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informó, que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el próximo lunes la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio de la provincia de Córdoba será muy alta.
Esto se debe a los bajos valores de humedad relativa, lo que incrementará la disponibilidad del combustible fino, como materiales vegetales de rápido secado, como hojas secas, ramas pequeñas y hierba, que se encienden fácilmente y se consumen rápidamente.
El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó que está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal.
Desde el 2 de junio, rige el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año.
El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, transformándose en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.
El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios.
• Contactos de emergencia
-911 (Policía de Córdoba).
-0800 888 38346 (FUEGO) – Call Center de Defensa Civil.
-100 (Bomberos Voluntarios) – Cuarteles.
Informe de Fernando Barrionuevo.