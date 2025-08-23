Desmantelan sofisticada operación de tráfico de cocaína en Jujuy con 52 kilos incautados
El fiscal Mendivil confirma la incautación de más de 52 kilos de cocaína en Jujuy. Se detecta una nueva modalidad de tráfico en el tanque de combustible de un camión.
FOTO: Cocaína oculta: el hallazgo que sorprende a Jujuy
El fiscal Alberto Mendivil confirmó que se decomisaron más de 52 kilos de cocaína escondidos en un camión en Jujuy. La droga fue hallada en el interior del tanque de combustible, donde se encontraron dos cajas metálicas, cada una con 25 kilos de cocaína, sumando un total de 52 kilos y algunos gramos.
Mendivil en diálogo con Cadena 3 destacó que hay tres detenidos en la operación: dos hombres y una mujer. Además, mencionó la “profesionalidad” en la manipulación del tanque de combustible, lo que sugiere una preparación avanzada por parte de los implicados.
En relación a las incautaciones recientes, el fiscal declaró que en los últimos dos meses y medio se llevaron a cabo procedimientos que resultaron en la confiscación de casi 520 kilos de droga.
