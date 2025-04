Cómo sigue la investigación contra alumnos que planificaban una masacre escolar

En un hecho que ha dejado a todos en vilo, se descubrió que un grupo de estudiantes de entre 13 y 15 años de una escuela secundaria en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, planeaba un ataque armado contra el establecimiento.

La revelación salió a la luz a través de un chat de WhatsApp, donde los menores intercambiaban mensajes, capturas de pantalla y audios que detallaban sus intenciones.

El fiscal penal juvenil de Zárate-Campana, Fernando Martín Reinas, dialogó con Cadena 3 para saber cómo avanza la investigación.

"Por ahora, son las mismas que ayer. No hay grandes cambios. Están las prohibiciones de acercamiento dispuestas, se realizaron allanamientos que dieron positivos en cuanto a la incautación de celulares y computadoras, y seguimos investigando para determinar qué pasó y cuál es la responsabilidad penal de cada uno de los chicos", explicó Reinas.

Los allanamientos, según detalló, permitieron secuestrar dispositivos electrónicos, pero no se encontraron armas. Al ser consultado si ya pudieron analizar algo más en esos dispositivos, el fiscal respondió: "Estamos en eso. Al ser un fuero reservado, hay cosas que puedo informar y otras que no, para resguardar la intimidad de los chicos. Pero lo que se pueda compartir, no tengo inconveniente en hacerlo".

"Uno tiende a pensar que los adolescentes no son capaces de algo así, pero como fiscal, trato de investigar a fondo. Los adolescentes nos sorprenden constantemente, para bien y para mal. Son capaces de cosas maravillosas, creativas, pero también de actos aberrantes si no hay control o acompañamiento de un adulto. Muchas veces vemos que los delitos juveniles ocurren porque los mayores están mirando para otro lado", agregó.

El fiscal profundiza en esta idea: "Esto nos interpela como sociedad. No es casual que series como Your Honor, donde un adolescente comete un crimen, sean tan vistas. Nos muestran cómo un chico, incluso con recursos y una familia presente, puede llegar a algo así. Y en este caso, no siempre es que los padres detecten lo que pasa. Acá la información llegó por vías policiales, no necesariamente por los padres".

Al ser consultado por las capturas y audios de chicos de 13 a 15 años organizando este presunto ataque, la claridad de esos mensajes les hace pensar que ya manejaban armas o estaban en contacto con ellas.

"A mí no me sorprende en absoluto", responde Reinas con firmeza. "En 15 años en este trabajo, he visto muchos casos de menores con armas. No es la primera vez, y aunque este hecho no se consumó, sí hemos tenido casos donde sí ocurrió. No me llama la atención que chicos de esta edad estén en contacto con armas, lamentablemente".

Muchas veces, estos casos se originan en acoso escolar. Siempre hay señales previas que no se registran: alertas que no vieron los padres, docentes o la sociedad. Esto no surge de la nada", subrayó.

Reinas también hace una reflexión social: "Hoy vemos adolescentes descontrolados porque no hay límites. La adolescencia no siempre es la mejor etapa, como se romantiza. Para muchos es la peor, y estos hechos visibilizan su vulnerabilidad. Necesitan una protección especial, no solo los de clases vulnerables, sino todos. No hay estereotipos: ni el 'delincuente' ni el 'ángel'. Son chicos que a veces no encajan en ningún lado".

"Por su edad, son inimputables, pero eso no significa que no haya proceso penal. Hay policía, fiscalía, juez, defensor y medidas cautelares. No tendrán privación de libertad porque no es un caso de extrema gravedad, pero sí reglas de conducta y citaciones", explicó.

Y respecto al colegio, donde la preocupación crece, Reinas aclaró: "Eso excede mi ámbito. Las clases deben continuar, y los chicos, aunque suspendidos y con prohibición de acercamiento, tienen derecho a la educación. Puede ser virtual o con docentes a domicilio, pero eso lo define el establecimiento".

Entrevista de "Una Mañana para Todos".