"La líder del grupo estaba decidida a perpetrar la masacre", dijo una mamá

En Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, la comunidad educativa de una escuela vive días de conmoción tras descubrirse un plan de tiroteo organizado por un grupo de alumnos.

Valeria, madre de un estudiante de 15 años, en diálogo con Cadena 3 rompió el silencio para compartir su angustia y la de su hijo, quienes, como muchos, enfrentan el miedo a raíz de mensajes escalofriantes que circularon por WhatsApp.

El caso salió a la luz cuando padres viralizaron capturas de un chat donde cinco adolescentes, de entre 14 y 15 años, planeaban una masacre. "Me entero el martes a la noche por un mensaje de la escuela de que íbamos a tener reunión (...) Nos encontramos de que esto ya viene de la semana pasada organizándose", relató Valeria. Según explicó, el grupo estaba liderado por una chica que aseguraba tener acceso a armas y daba órdenes precisas, aunque uno de los implicados se arrepintió y alertó sobre el plan. "Se confirmó que eran cinco. Uno es la chica que manda, digamos, y los otros cuatro, y uno de ellos se arrepintió", detalló.

El impacto en su hogar es innegable. "Mi hijo tiene 15 años, está con mucho miedo, no quiere ir al colegio", afirmó. Aunque lo acompañó este viernes porque fue elegido delegado y debía asistir a una reunión, su rechazo es firme: "No quiere, hasta que no hagan algo". La respuesta del colegio —expulsar a los involucrados por cuatro meses— no la convence. "Eso fue lo que le dijeron a mi hijo (...) Por cuatro meses no van a ir al colegio, pero después van a volver normalmente", señaló. Para ella, el peligro persiste: "Cuando vuelvan al colegio, lo pueden seguir haciendo. Está confirmado, ellos mismos dicen que lo van a volver a hacer".

Valeria también apuntó a un trasfondo preocupante. "Se rumorea de que estos chicos ya vienen de una familia violenta", dijo, y agregó que los mensajes la dejaron sin palabras: "Esto viene de la casa, y yo como mamá no permitiría eso".

Entre los estudiantes, el temor es palpable. "Entre los alumnos del colegio, sí, lo creen capaces", aseguró, reflejando la percepción de que el plan podría haberse ejecutado.

Sin embargo, lo que más la indigna es la actitud de las autoridades escolares. "La escuela está tapando algo, no quieren dar explicaciones", denunció, mencionando rumores de amenazas recibidas por directivos desde los padres de los chicos implicados. Incluso hoy, a las 4 de la mañana, una madre anónima publicó en redes que su hijo recibió un mensaje intimidatorio con la foto de un arma, prueba de que las amenazas no cesan.

El contexto reciente agrava la inquietud. Argentina no es ajena a episodios de violencia escolar, como la masacre de Carmen de Patagones en 2004, donde un alumno de 15 años mató a tres compañeros. Aunque no hay registro de armas en casos previos en esta escuela, la planificación descubierta reaviva el debate sobre salud mental y seguridad.

Valeria, decidida, sentenció: "Yo hasta que no tenga respuesta, a mi hijo no lo voy a mandar". Su voz es un grito de alerta en una localidad que busca respuestas, mientras la incertidumbre y el miedo se instalan entre padres y alumnos.

