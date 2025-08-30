Chubut y Mendoza, las únicas en sumarse al Régimen de Transparencia Fiscal

Mendoza se convirtió en la segunda provincia del país, después de Chubut, en adherirse al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, un sistema que busca visibilizar los impuestos incluidos en los precios de bienes y servicios.

Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, dialogó con Cadena 3 sobre este caso y el panorama en otras provincias, incluyendo las expectativas para Córdoba.

“Mendoza es la segunda provincia del país en adherirse y la primera de las denominadas cinco grandes provincias en términos poblacionales y de PBI”, destacó Olivero Vila. Subrayó la fortaleza institucional del proceso: “El proyecto de ley de adhesión se presentó por oficialismo y oposición, tuvo unanimidad en Diputados y unanimidad en Senadores. Se hizo esperar, porque este régimen tiene 13 meses de sancionado, pero una vez que presentaron el proyecto, el tratamiento fue muy rápido y contundente, por el nivel del debate parlamentario y la unanimidad de los votos, algo no habitual en nuestro país”.

El entrevistado comparó el caso de Mendoza con el de Chubut, la primera provincia en sumarse al régimen hace algunos meses. “Chubut lo hizo de forma institucionalmente muy rápida, porque tienen una sola cámara legislativa”, explicó.

Además, mencionó que otras provincias están avanzando en el proceso: “Entre Ríos tiene media sanción, la Ciudad de Buenos Aires está incluyendo un capítulo de transparencia fiscal en el Código Fiscal 2026, que será tratado a la brevedad, y Córdoba solicitó una resolución preparatoria para implementar este régimen, sujeta a la aprobación de ciertas cámaras empresariales”.

Sobre Córdoba, Olivero Vila detalló que las cámaras empresariales, agrupadas en el G6, ya dieron su consentimiento hace una semana. “En una reunión con el secretario de Ingresos Públicos de Córdoba, Gerardo Pintucci, por encargo del ministro Acosta, nos indicaron que, una vez obtenido ese consentimiento, tenían preparada la resolución para implementar el régimen. Sería cuestión de tiempo para que Córdoba se sume”, afirmó. Añadió que, en esa reunión, percibieron una clara intención del Gobierno provincial de adherirse: “Esperamos que cumplan no solo la palabra, sino lo que dice la resolución, que es que, con el consentimiento de las cámaras, dictarán la nueva resolución para implementar el régimen en Córdoba”.

Al explicar los beneficios del régimen, Olivero Vila enfatizó su simplicidad y relevancia: “Es tan simple como que, cuando hacemos una compra, se sepa qué parte del precio corresponde al producto y qué parte a los impuestos. En otros países, como con el IVA o el impuesto a las ventas, esto es común, pero en Argentina estaba prohibido mostrar el IVA al consumidor final, con sanciones de la AFIP. Era insólito y vergonzoso sancionar a un vendedor por decir la verdad fiscal”.

El régimen, implementado a nivel nacional desde el 1 de enero, obliga a mostrar impuestos como el IVA y otros nacionales en las transacciones, independientemente de la adhesión provincial. Sin embargo, la adhesión de las provincias permite incluir impuestos locales, como ingresos brutos y tasas municipales.

Olivero Vila destacó el panorama nacional: “En nuestras redes, en Lógica, mostramos un mapa de Argentina con dos provincias en verde, Chubut y Mendoza, las únicas adheridas. Tres en amarillo: Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. El resto, en rojo, las denominamos ‘provincias turbias’, porque no están dando la información adecuada y veraz al consumidor, como manda la Constitución”.

Consultado sobre las razones por las cuales algunas provincias dudan o evitan adherirse, Olivero Vila citó al ministro de Economía de Mendoza, Víctor Fayad: “Él nos dijo que, para los políticos, es difícil tomar esta decisión. Cuando aplican impuestos con nombre y apellido, como el inmobiliario, hay manifestaciones al día siguiente. Pero con impuestos ocultos, no hay protestas. Por eso, para Mendoza, fue una decisión valiosa, porque la Constitución exige dar información veraz al consumidor”.

Finalmente, el presidente de Lógica compartió el impacto observado en Brasil, donde un régimen similar generó un “triple efecto”: “Primero, los impuestos bajaron de un 34% a un 27% tras una reforma, aunque los brasileños siguen considerando que es alto. Segundo, los consumidores exigieron mejores servicios públicos. Tercero, la gente se involucró más en el control del gasto público, entendiendo que los recursos del Estado son sus impuestos”.

Informe de Guillermo López.