Una mañana para todos Notas

Capital Federal: un policía disparó y mató a un ladrón que quiso robarle el arma

Según fuentes policiales, el delincuente armado sorprendió por la espalda a un efectivo de la Policía de la Ciudad que realizaba su rondín habitual cerca de la comisaría. Todo ocurrió en La Boca.

30/08/2025 | 10:10Redacción Cadena 3

FOTO: Un policía dispara y mata a un delincuente en La Boca, Buenos Aires

  1.

    Audio. CABA: un policía disparó y mató a un ladrón que quiso robarle el arma

    Una mañana para todos

    Episodios

Un violento episodio de inseguridad sacudió este sábado por la mañana al barrio La Boca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando como saldo un delincuente muerto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, a unos 300 metros de Caminito y a 250 metros del puente Nicolás Avellaneda, que separa la Capital Federal de la provincia de Buenos Aires, 

Según fuentes policiales, un delincuente armado sorprendió por la espalda a un efectivo de la Policía de la Ciudad que realizaba su rondín habitual cerca de la comisaría. 

El ladrón tomó al agente del cuello, le apuntó con un arma y le exigió no solo sus pertenencias, sino también su arma reglamentaria. En un rápido movimiento, el policía logró zafarse, desenfundó su arma y disparó contra el atacante, quien murió en el lugar.

El incidente generó un fuerte operativo en la zona, con cortes de tránsito en las inmediaciones. El Juzgado Criminal N° 1 quedó a cargo de esclarecer los hechos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Mauricio Conti.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

