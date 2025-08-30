Robaron la escultura de Mafalda en Buenos Aires y la recuperan de forma insólita

Un robo insólito ocurrió en Buenos Aires cuando una escultura de Mafalda fue sustraída de su ubicación habitual en Talcahuano 84, a pocos metros de la calle Corrientes. El dueño de un local comercial relató que su hermano estaba ayudando a un cliente cuando un hombre levantó la escultura y se fue corriendo por Bartolomé Mitre.

"Se la robaron hará dos o tres semanas", afirmó el propietario en diálogo con Cadena 3. La escultura de Mafalda, ubicada en una zona con alta afluencia turística, es parte del atractivo del barrio, donde circulan muchos visitantes.

La recuperación de la escultura fue inesperada. El comprador, que adquirió a Mafalda sin saber su historia, vio una noticia sobre el robo en un canal de televisión mientras se encontraba en España. "La vi una semana después de que salió la noticia y me contacté con mi hermano", explicó el turista. Tras realizar los trámites necesarios, la escultura fue devuelta a su lugar.

Ahora, la escultura vuelve a estar expuesta, permitiendo que turistas y locales puedan fotografiarse junto a ella. "Es una atracción turística del barrio", señaló el dueño del negocio.

Luego del robo, la seguridad de la escultura se reforzó. Mafalda estuvo previamente abulonada y ahora está atornillada al piso.

Informe de Mauricio Conti.