Aumentó la papa y podría alcanzar un precio exorbitante en septiembre

La inflación en Argentina y no tiene freno y las frutas y verduras son los alimentos que más registran incrementos en las últimas semanas. Ahora fue el turno de la papa, un alimento que era sustancialmente barato a comparación de otros.

En algunas verdulerías de Córdoba, como una que se encuentra en el Mercado Norte, el kilo puede conseguirse a $500 o $600 o dos kilos por $900; mientras que en supermercados se consigue a $700 el kilo.

Una comerciante del Mercado Norte advirtió que, en base a lo dicho por los proveedores, el precio de la papa podría superar los $2.000 en septiembre. "Nunca subió tanto de esta forma. Es algo increíble, la papa era uno de los productos más baratos y muy rendidor porque la gente siempre lo lleva", expresó la dueña de una verdulería a Cadena 3.

"Ponemos ofertas para que la gente lleve porque hoy no se lleva nada. La papa subió y no nos dijeron por qué, pero nos advirtieron que seguirá subiendo", precisó. Y agregó: "Al cierre del viernes en el Mercado Central, ya subió de nuevo. Nosotros mantenemos el precio porque si no, no se vende".

"En septiembre, dicen que podría estar muy alta, hasta 2000 pesos el kilo. Nunca llegó a ese precio. La batata también está muy cara. Antes era el tomate lo más caro y hoy está barato. El reemplazo siempre es la batata, pero está cara también", lamentó la comerciante.

En tanto, una clienta del Mercado Norte expresó a Cadena 3: "Está todo caro, no hay relación de precios con nada. No hay cómo guiarse qué está caro y qué está barato, se fue al demonio todo. En mi casa la papa no puede faltar, compro la misma cantidad. Tengo cinco niños en edad de crecimiento y la papa no se puede reemplazar. Tomate y banana tampoco pueden faltar", dijo.

Informe de Fernando Barrionuevo.