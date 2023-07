La noticia detrás de Lula da Silva que desnuda a los candidatos argentinos

En lo que va de la semana, el presidente brasileño Luis Inácio Lula Da Silva ocupó la primera plana de los diarios de su país por tres cuestiones.

• La primera fue de índole política; su alianza con el "Centrao", nombrando de ministro a un exbolsonarista y ofreciendo cargos a partidos de centroderecha para fortalecer su estrategia parlamentaria.

• La segunda, de orden personal. El miércoles pasado, fue sometido a una pequeña intervención médica en la cadera en el Hospital Sirio Libanés de Brasilia.

• Y la tercera, una serie de anuncios económicos para este mes. Presentó proyectos para construir viviendas sociales, leyes de apoyo cultural, ampliación del programa educativo, entre otros.

/Inicio Código Embebido/

Em julho, o governo federal relançou políticas públicas importantes e criou novas ações para melhorar a vida dos brasileiros e das brasileiras.



- Entrega de 446 unidades do Minha Casa, Minha Vida no Rio Grande do Sul e 640 em São Paulo



- Adesão na Lei Paulo Gustavo de 100% nos…