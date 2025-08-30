En vivo

Santa Rosa: alertas por tormentas en Rosario y la región desde este sábado

Jorge Giometti, del Sistema Alerta Temprana, dio detalles sobre cómo impactará el tradicional fenómeno meteorológico en la región.

30/08/2025 | 12:54Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Hacia la tarde y la noche el tiempo se desmejorará.

FOTO: Intensas lluvias en Rosario.

  1.

    Audio. Santa Rosa: alertas por tormentas en Rosario y la región desde este sábado

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por la llegada de la Tormenta de Santa Rosa a Rosario y localidades cercanas. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Rosario amaneció este sábado con cielo parcialmente nublado y 16,9°C, aunque hacia la tarde y la noche el tiempo se desmejorará, con probabilidad de precipitaciones del 70% por la tarde y del 90% por la noche. Las ráfagas podrían superar los 50 km/h.

Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, explicó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario: “Es un sistema de muy baja presión, bastante generalizado y profundo, acompañado de un frente frío que traerá descensos de temperatura y ráfagas fuertes de viento. Habrá algunas tormentas que podrían ser intensas. Es para ocuparse, no para preocuparse, porque debemos cuidar nuestros bienes y, sobre todo, nuestra vida”.

El especialista agregó que quienes deben viajar hacia Córdoba deberían evitarlo si es posible, debido a que allí se esperan tormentas aún más fuertes, mientras que hacia Buenos Aires las condiciones serán más estables. Para Rosario, la inestabilidad se mantendrá hasta el lunes, con mejoras más sostenidas recién a partir del martes.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles ni postes, asegurar objetos que puedan volarse con el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.

Lectura rápida

¿Qué se prevé para el fin de semana? Se anticipa un clima inestable con la llegada de la tormenta de Santa Rosa.

¿Quién brindó el pronóstico? El pronóstico fue brindado por Jorge Giometti del Sistema Alerta Temprana.

¿Cuándo se espera la tormenta? La tormenta se espera para el sábado 30 de agosto y se extenderá hasta el lunes.

¿Dónde afectará la tormenta? Afectará áreas de Buenos Aires, Santa Fe, Arrecifes, San Pedro, Rosario y Sunchales.

¿Por qué debe la población estar atenta? Se prevén tormentas aisladas con acumulados significativos de precipitaciones y posibles caídas de granizo.

