Prohíben los cargos hereditarios en empresas públicas: "No está hecho para EPE"

El Senado de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley que prohíbe los cargos hereditarios de empleados públicos en la provincia. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Ximena Sola, busca eliminar el privilegio de que familiares directos de empleados fallecidos o jubilados puedan exigir sus puestos de trabajo.

En diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, la legisladora destacó la importancia de esta legislación, afirmando: "Es un proyecto importante. No lo teníamos muy registrado, como que molestaba mucho pero nadie quería levantar mucho la perdiz".

La ley surge tras la controversia generada a nivel nacional por un artículo del convenio colectivo de trabajo de la AFIP, que permitía a un familiar directo ocupar el puesto de un empleado fallecido o jubilado.

La diputada explica que, al investigar el caso en Santa Fe, encontraron que convenios similares existían en la Empresa Provincial de Energía (EPE), Aguas Santafesinas y Vialidad Provincial. "Nos pusimos a trabajar en un proyecto para eliminar ese privilegio de herencia de cargos públicos", señaló Sola, quien considera que la nueva ley promueve una administración más transparente y equitativa.

La legisladora subrayó que "los cargos no están en el ADN de nadie" y que es fundamental que las vacantes se cubran a través de un proceso que valore la idoneidad de los candidatos. "Si se produce una vacante, el Estado tiene que analizar si es necesario cubrirla y hacer una búsqueda interna", agregó.

Respecto a la aplicación de la ley, Sola aclara que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe será la autoridad encargada de adaptarla a los convenios existentes. "Esta ley no está hecha para la EPE, pero la autoridad de aplicación tendrá que ver cómo se adapta", indicó.

Sobre los empleados que ya ingresaron a la administración pública por este tipo de convenios, la diputada señaló que la ley no tiene carácter retroactivo: "Aquellos empleados que ingresaron por estos artículos no se los va a sacar porque no es retroactivo en ese sentido".

Sola también mencionó que la ley abarca a todos los organismos de la administración pública, incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como empresas y entes del Estado. "Proponemos que se adhieran comunas y municipios, y por qué no, después un paso más, que sería la Nación", expresó.

Santa Fe. La Provincia anunció cambios en las direcciones de EPE y ASSA Hugo Marcucci dejará la titularidad de la Empresa Provincial de la Energía. Su lugar será ocupado por Anahí Rodríguez.

Finalmente, la diputada resaltó que la promulgación de la ley es un paso hacia la transparencia en la administración pública. "La gente está diciendo basta de privilegios en la política, y esta es una herramienta para empezar a transparentar la política", concluyó Sola.

Entrevista de Susana Manzelli y Agustín Dadamio.