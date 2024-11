Rodríguez, de Aguas: "La disputa es por quita de privilegios al sindicato"

Anahí Rodríguez, presidenta de Aguas Santafesinas, dio su mirada sobre la huelga y conflicto que se desató en la empresa por el accionar del Sindicato de Obras Sanitarias, conducido por Silvio Barrionuevo.

“La disputa es por el recorte de privilegios al sindicato. Pasa por ahí, más allá de lo que se diga de despidos y sanciones, que se dieron en el marco de la ley. Hay aportes sindicales que se hicieron durante 20 años. Estamos hablando de fondos públicos”, objetó Rodríguez en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Hay una empresa que se llama OSSA, cuyo titular es un hermano de Barrionuevo, que prestó servicios a Aguas durante años. Estamos finalizando el contrato con esa firma”, reveló.

Sobre los desmanes en la empresa, comentó: “Cuantificamos los daños. Ya se abrió el proceso de investigación en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La situación la vivo con tristeza, el daño al inmueble. Hay cansancio de la ciudadanía sobre eso. Hubo trabajadores lastimados. Ambulancias, seguridad, todo sumamente innecesario”.

Y dijo: “Hay muchos trabajadores que tienen miedo, desde que empezaron las asambleas hay mucha gente que tuvo temor de ir a trabajar. Nos lo contaron con mensajes en redes sociales. No podemos permitir que los sindicatos nos digan a quien pagar un bono y quien no, a quien sancionar y a quien no, a quien darle una hora extra y a quien no”.