Barrionuevo: "El desmán fue equivocado, pero fuimos por despidos arbitrarios"

Silvio Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de Rosario –cuarta generación familiar al mando del gremio-, habló del paro de trabajadores que comenzó este miércoles y se extiende a este jueves, en el marco de una serie de reclamos.

En la primera jornada de huelga, el reclamo en la puerta de la empresa acabó con desmanes que fueron repudiados por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que estaba el aire en la radio al momento del reclamo.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Barrionuevo explicó: “Este desmán fue equivocado, pero no era el foco de la movilización. Estábamos ahí por despidos arbitrarios y sanciones. Pedí que se cumpla con el convenio colectivo de trabajo y se arme una comisión mixta disciplinaria para discutir las sanciones”.

“La presidenta Anahí Rodríguez me dijo que las horas extras tenían desmanejos, pero las dan los mismos gerentes que están hoy. Si la empresa no tiene dinero no es culpa de los trabajadores. No está bueno denigrar a los trabajadores hablando de premios millonarios para escudarse de una mala gestión”, indicó.

Y agregó: “Por culpa de 10 o 20 desprolijos no van a pagar los platos rotos los trabajadores que se rompen el alma por un sueldo de 890 mil pesos de bolsillo. No renovaron los contratos del año pasado, se jubilaron 60 personas y no entró nadie. Después las cuadrillas no tienen personal. Los que ponen la cara en la calle con los vecinos son los trabajadores. Pedimos trajes de neoprene, y nos dicen que no, pero en junio se trabaja sumergidos en agua congelada. Los terminamos comprando desde el sindicato”.

En cuanto a la relación con los directivos de la empresa y el gobierno de Maximiliano Pullaro, Barrionuevo manifestó: “Esto arrancó hace un año. En el comienzo de la gestión el gremio se puso a disposición para el ordenamiento de la empresa. La versión del gobierno no es la realidad que observamos. Ningún trabajador fue alcoholizado, todos los despidos fueron sin causa. Los despidos iniciales se amparaban en ingresos de los últimos 6 meses de la gestión anterior”.

“En julio acordamos que no haya más despidos, pero hubo dos en septiembre y dos en octubre. La persona que ayer se subió a arrancar una cámara no era afiliado nuestro, le pedimos a la empresa que lo detengan. Pido que lo detengan. Agarró la cámara y se la llevó en una mochila”, señaló, y marcó: “El trabajador sanitarista que tiene años de antigüedad considera a la empresa como parte de su familia. Nosotros no íbamos a ingresar. El jefe de seguridad cerró el portón de golpe y le agarró el pie a un compañero”.

Y cerró: “Los gremios deberían tener ficha limpia. En mi caso apartaron a un fiscal en una denuncia por administración fraudulenta, había perdido la coherencia. En 2016 compré un lote en un barrio cerrado y luego me hice una casa. Pensó que salí de villa La Lata, pero cuando cumplí 18 años mi viejo me regaló un departamento. Quisieron estigmatizar la figura del sindicalista. Afiliados a un sindicato en el siglo XXI parece ser un pecado para esta gestión”.