Jubilaciones, en foco: "No llegan a la mínima canasta y hay que reformar rápido"

En el contexto actual de las jubilaciones en Argentina, la abogada previsionalista Erika Telo expone la difícil situación que enfrentan los jubilados. “Si uno calcula lo que gana hoy un jubilado, está difícil. Está muy difícil. No llegás ni a la mínima canasta”, afirmó en diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

Para agosto, el monto de la jubilación mínima será de 225.454 pesos, y con el bono de 70.000 pesos, alcanzará los 295.454 pesos. Sin embargo, Telo destacó que “el bono no es parte del haber” y que su valor se ha mantenido desde enero, lo que representa una caída del 35% en su poder adquisitivo.

La movilidad de las jubilaciones, que anteriormente se ajustaba cada tres meses, ahora se realiza mensualmente en función de la inflación. “Desde marzo, el aumento de las jubilaciones nacionales se ajusta todos los meses con la misma inflación que publica el gobierno”, explicó Telo.

Respecto al futuro del sistema previsional, Telo advirtió que “si no se hace una reforma rápida, estamos complicados”. La abogada subrayó que el sistema ha sido “emparchado” durante años y que es fundamental incorporar a quienes no están aportando al sistema.

“Siempre ha habido como una idea de sustituir el sueldo que uno gana con la jubilación y esto no se da o no se ve reflejado. Y hay varias cosas para tener en cuenta. Se hizo una reforma muy importante en el año 94, en una época donde el Estado se sacaba todas sus responsabilidades de encima, trató de privatizarlo. Y después, en el 2008, volvió todo al Anses. Pero nunca se hizo una reforma seria, actuarial, viendo la sociedad distinta que teníamos. Entonces, venimos emparchando y eso hace que tengamos un sistema que cuando uno lo estudia y sobre todo organismos internacionales miran nuestro sistema previsional, no es sustentable ni hace que sea muy positivo lo que vaya a pasar”.

“Estamos hablando de un sistema contributivo, y hace años que se empezó a dar beneficios a personas que no habían hecho sus aportes”, señaló.

Y se explayó: “No estoy haciendo un juicio de valoración en cuanto a si está bien o está mal, digo lo que pasó. Se empezaron a incorporar personas que, si bien trabajaban, no habían hecho sus aportes, porque no habían podido, porque no los habían blanqueado o por lo que sea, no habían hecho aportes a la caja y la caja los incorporó, los incluyó y les empezó a pagar, y esto es a través de moratoria, a través de la pensión universal de adulto mayor y demás, todo el dinero salió de la caja contributiva”.

En relación a los juicios pendientes, Telo mencionó que hay un “atraso tremendo” en la liquidación de sentencias. “El gobierno anunció que empezará a pagar las sentencias que hayan salido después de junio del 2024”, indicó, aunque subrayó que aún no hay información escrita al respecto.

Entrevista de Agustín Dadamio y Mirta Andrín.