'Islas de sombra': afirmaron que "no está terminado" y "es adelantado juzgar"

Esta semana, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó su informe en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, donde destacó la situación de la ciudad en relación con el narcotráfico y los homicidios, así como un ambicioso plan de obras para 2025 que incluye más de 300 intervenciones en distintos barrios.

Juan Ferrer, Subsecretario de Obras Públicas del Municipio, expresó en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario: "Es un momento muy especial para Rosario, el mensaje del intendente se destaca por las obras que hoy podemos llevar adelante".

Estas intervenciones, denominadas “emblemáticas”, incluyen la renovación del pasaje Juramento y la puesta en marcha de la fuente de Lola Mora, así como la renovación del espacio cultural Fontana Rosa entre una larga lista que se detalló en la apertura de sesiones ordinarias del pasado jueves en el Palacio Vasallo.

Ferrer también mencionó la "Franja de la Innovación", un espacio que conectará el centro de expresiones contemporáneas con el Parque España, destacando que "no sucede en muchas ciudades del país". Además, se llevarán a cabo obras de cloacas y pavimento en los barrios, así como transformaciones de micro basurales en espacios agradables para los vecinos.

En cuanto al estado de las calles, Ferrer indicó que Rosario cuenta con 18,000 cuadras y que se planea trabajar en más de 400 de ellas para el bacheo y repavimentación. "Estamos interviniendo de mes a mes entre 2,500 y 3,500 metros cuadrados de calles", afirmó.

Respecto a la tasa vial, que se incorpora en el costo del combustible , Ferrer señaló que la recaudación supera mil millones de pesos mensuales, y que esto permite cuadruplicar las intervenciones en calles y espacios públicos. "No es la más importante, pero es una ayuda significativa", agregó.

Paralelamente, el funcionario se refirió al plan de veredas, que ya tiene un 25-30% de avance. Se prevé reparar aproximadamente 10.000 metros cuadrados de veredas en el área central, con el objetivo de completar las intervenciones para abril. "Es un plan importante que creemos que en pocos meses tendrá un nuevo horizonte", concluyó.

“Islas de sombra”

Sobre las recientes "Islas de Sombra" instaladas en la peatonal , Ferrer comentó que "es un proyecto que surge del Concejo Municipal" y que busca mitigar el impacto del sol en la zona comercial. Afirmó que "hay bajas de hasta 20 grados en algunos sectores" gracias a estas intervenciones.

?? Ya se colocan las primeras "islas de sombra" en la peatonal.



Estas estructuras, compuestas por toldos de material lavable y sistemas removibles, buscan ofrecer mejorar la experiencia de quienes circulan por el centro.



https://t.co/tIm9lYUyy1 pic.twitter.com/bC1STqjeiE — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) March 4, 2025

“Es un proyecto interesante. La zona comercial del centro tiene alta temperatura en la mayor parte del día. Hay zonas que tienen más de 12 horas de impacto del sol y por supuesto en la época de verano se hace muy difícil, tal vez, poder transitarla, si no es por algunos espacios de galerías. hay muchos ejemplos en distintos lugares del país”, amplió Ferrer.

Y cerró: “Esas intervenciones, que salieron imágenes en esta semana, no están terminadas. Es un poco adelantado poder juzgar la intervención sólo con lo que se realizó en estos días, porque las Islas de Sombra contemplan una cubierta liviana que permite tamizar el sol bajando la temperatura. no deja de ser una intervención, lo tomamos no como una gran obra, pero sí algo que era materia pendiente, que se ha conversado con los comerciantes de la zona y que, bueno, creemos que en este momento era importante colocarlos, después se retirarán durante el invierno y volverán para el mes de septiembre cuando ya la temperatura empieza a subir”.

Entrevista de Agustín Dadamio.