Monteverde contra Javkin: "Está totalmente en otra sintonía con la realidad"

En la apertura de sesiones del Concejo Municipal, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, realizó fuertes declaraciones sobre la oposición política. En su discurso, afirmó que "ministros que, en vez de proteger a nuestra gente, la espiaban" y acusó a senadores de "perseguir a los fiscales que investigaban el juego clandestino". Además, destacó que aquellos que apoyan a la oposición son "cómplices" y que su administración no permitirá que Rosario se convierta en "un botín de guerra".

Frente a estas declaraciones, Juan Monteverde, candidato a concejal y convencional constituyente por Ciudad Futura, expresó su descontento, afirmando que el discurso de Javkin "está totalmente en otra sintonía con la realidad". Monteverde, en contacto con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, enfatizó que "la gente espera otra cosa de un intendente" y que los problemas básicos de la ciudad, como la recolección de basura y la iluminación, no están siendo resueltos adecuadamente.

Monteverde criticó la estrategia del intendente de "intentar inventar una oposición que no existe" y señaló que "los problemas de la vida cotidiana de las personas siguen siendo graves". Además, recordó que su partido ha estado dispuesto a colaborar con el gobierno en situaciones de crisis, subrayando que "si no nos ponemos de acuerdo todos los partidos políticos, esto no va a tener una salida en el corto plazo".

En relación a las alianzas políticas, Monteverde defendió su participación en una lista amplia, argumentando que "los cambios no se dan de la noche a la mañana" y que es necesario enfrentar los desafíos actuales con coaliciones políticas que incluyan a diferentes sectores. Sin embargo, también manifestó su preocupación por la falta de discusión sobre los problemas reales de los rosarinos, como el transporte y la seguridad. "La política local está en un nivel muy bajo", concluyó.