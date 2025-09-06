Apnea social: cómo los hábitos de fin de semana afectan el sueño y el bienestar

FOTO: Aseguran que se trata de un aumento de la apnea obstructiva del sueño.

Los fines de semana pueden parecer un espacio para relajarse y desconectarse, pero los especialistas alertan sobre un efecto poco conocido llamado “apnea social”. Se trata de un aumento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) provocado por hábitos como trasnochar, consumir alcohol o dormir más de lo habitual.

Investigaciones recientes sobre más de 70.000 personas con sensores de sueño muestran que la gravedad de la AOS puede aumentar hasta un 18% los sábados en comparación con días de semana.

Patricia Gascar, psicóloga especialista en desarrollo personal y profesional, explicó en diálogo con Una Mañana Para Todos en Cadena 3 Rosario que estos cambios de rutina influyen directamente en los patrones de sueño: “Si llego al fin de semana y cambio absolutamente mi modalidad de vida, abro la puerta a sustancia, a cambios en la relación con otras personas, descanso poco o mal, eso va influyendo en forma acumulativa en mis hábitos de sueño”.

La especialista agregó que muchas veces la diferencia entre semana y fin de semana se traduce en un mandato social: “A veces estos mecanismos del fin de semana no es solo disfrutar, es compulsivo. Hay una especie de mandato: hay que disfrutar. Y esto genera una contraposición violenta con la semana, donde parece que hay que privarse de todo”. Según Gascar, esta dinámica puede generar un desgaste físico y emocional que potencia la apnea y otros problemas de salud.

Sobre cómo manejar estas situaciones, la profesional sostuvo que es importante diferenciar entre placer real y obligación: “Todo lo que sea un mandato no es placer, sino algo que genera malestar. El placer es lo que nos da vitalidad, lo que disfrutamos de verdad”. A su vez, señaló que la clave está en integrar pequeños momentos de disfrute durante la semana para no acumular tensión solo los fines de semana.

Gascar también reflexionó sobre el contexto generacional y cómo los jóvenes enfrentan estas dinámicas: “Los chicos de hoy son muy estimulados, con autonomía y herramientas diversas. Tienen mucho amor propio y saben qué les gusta, lo que les permite disfrutar sin dejarse arrastrar por mandatos externos. Esa seguridad es algo que podemos aprender para regular nuestros propios hábitos de fin de semana”.

Finalmente, la especialista aconsejó adoptar una mirada consciente sobre los propios hábitos: “Es fundamental preguntarse: ¿realmente esto me hace sentir bien, me estoy sintiendo vital? Si no es así, es momento de flexibilizar y pensar cómo puedo integrar disfrute sin que se transforme en algo compulsivo”. El objetivo, concluyó Gascar, es lograr un equilibrio que proteja la salud y favorezca un descanso reparador.

Entrevista de Susana Manzelli.