Ajuste en pólizas de seguros: "Hay una reconfiguración de precios general”

Un reciente informe de la Asociación Argentina de Aseguradores reveló que seis de cada diez conductores optaron por reducir los costos de sus seguros de auto, eligiendo coberturas más económicas o cambiando de compañía.

Esta tendencia surge en un contexto donde muchos usuarios enfrentan boletas de seguros cada vez más abultadas y buscan maneras de ajustar sus gastos.

Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, explicó en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario que "hay una reconfiguración de precios en un montón de cosas" y que la alta carga impositiva afecta significativamente el costo de los seguros. "Una tercera parte de lo que pagamos al contratar un seguro son impuestos", añade.

En Argentina, la mayoría de las pólizas, salvo las de vida, están gravadas con un IVA del 21%, lo que incrementa el costo final para los asegurados.

Trías también destaca que el aumento en los accidentes de tránsito, que alcanzan las 5.000 muertes anuales en el país, eleva el riesgo que asumen las compañías de seguros. "Detrás de cada accidente hay una compañía de seguro que va a asumir ese riesgo", afirmó.

Además, mencionó que el crecimiento del parque automotor incrementa la exposición al riesgo, lo que puede influir en los precios de las pólizas.

La diferencia de costos entre aseguradoras también es notable. Trías recomienda a los consumidores evaluar la calidad y solvencia de cada compañía antes de elegir. "No todas las compañías son iguales", advierte, y explicó que las políticas comerciales y los cambios macroeconómicos impactan en las tarifas. "A veces tiene que ver con políticas comerciales de cada compañía", aseguró.

El presidente de la Asociación también abordó el tema de los taxis, indicando que "el mayor problema es que nadie quiere pagar lo que debería pagar un taxi". La alta exposición al riesgo y la responsabilidad que implica transportar pasajeros hacen que las aseguradoras sean reacias a ofrecer coberturas a tarifas accesibles.

En cuanto a los conductores de Uber, Trías recomienda que declaren su actividad a la compañía de seguros. "Si no lo declaran, eso se llama reticencia, y la reticencia rechaza automáticamente cualquier siniestro", advirtió.

Finalmente, concluyó que la búsqueda de seguros más económicos por parte de los usuarios se ha intensificado, pero enfatiza la importancia de no sacrificar la calidad de la cobertura. "Ojo que no bajes la calidad, ojo que no bajes algo que es importante, que es cuidarte a vos", resaltó, recordando que la mutualidad de seguros implica que "todos ponemos un poco para pagarle lo que le ocurre a unos pocos".

Entrevista de Susana Manzelli.