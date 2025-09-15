Muertos que votan: acusan a exintendentes de La Calera por maniobra fraudulenta

FOTO: Crece la controversia en La Calera por los padrones.

La ciudad de La Calera enfrenta una grave controversia tras las denuncias del intendente Fernando Rambaldi, del espacio Encuentro Vecinal, quien acusa a sus antecesores, los peronistas Rodrigo y Facundo Rufeil, de permitir que al menos 70 personas fallecidas "votaran" en elecciones entre 2016 y 2023.

Rambaldi, en declaraciones a Cadena 3, afirmó: "A la fecha, ya tenemos 70 confirmados que han votado: algunos una vez, otros en provincia, otros en nación". Además, lamentó que la ciudad siempre sea noticia por situaciones de este tipo.

El intendente agregó: "Lo sumás a las 20 denuncias penales por corrupción y esta gente no tenía límites. El fraude electoral era algo que habíamos dejado en el pasado 100 años atrás".

Según Rambaldi, el exgobierno de los Rufeil pudo haber planificado un esquema para sumar votos fraudulentamente.

Ejemplos de casos insólitos incluyen a Zulema del Valle, quien falleció el 20 de mayo de 2016 y "votó" en las elecciones generales de 2021, y Claudia, fallecida en 2018, que aparece en las listas de sufragantes de 2019, 2021 y 2023.

La investigación continúa y desde el municipio estiman que el número de fallecidos que no fueron depurados del padrón electoral podría ascender a alrededor de 500.

Informe de Jorge Mercado.