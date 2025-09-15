En vivo

Muertos que votan: acusan a exintendentes de La Calera por maniobra fraudulenta

El actual jefe comunal, Fernando Rambaldi, dijo a Cadena 3 que sus antecesores, los peronistas Rodrigo y Facundo Rufeil, no depuraron el padrón y permitieron que “sufragaran” al menos 70 personas fallecidas. 

15/09/2025 | 22:54Redacción Cadena 3

FOTO: Crece la controversia en La Calera por los padrones.

  1.

    Audio. Muertos que votan: acusan a exintendentes de La Calera por maniobras fraudulentas

    Turno Noche

    Episodios

La ciudad de La Calera enfrenta una grave controversia tras las denuncias del intendente Fernando Rambaldi, del espacio Encuentro Vecinal, quien acusa a sus antecesores, los peronistas Rodrigo y Facundo Rufeil, de permitir que al menos 70 personas fallecidas "votaran" en elecciones entre 2016 y 2023.

Rambaldi, en declaraciones a Cadena 3, afirmó: "A la fecha, ya tenemos 70 confirmados que han votado: algunos una vez, otros en provincia, otros en nación". Además, lamentó que la ciudad siempre sea noticia por situaciones de este tipo.

El intendente agregó: "Lo sumás a las 20 denuncias penales por corrupción y esta gente no tenía límites. El fraude electoral era algo que habíamos dejado en el pasado 100 años atrás". 

Según Rambaldi, el exgobierno de los Rufeil pudo haber planificado un esquema para sumar votos fraudulentamente.

Ejemplos de casos insólitos incluyen a Zulema del Valle, quien falleció el 20 de mayo de 2016 y "votó" en las elecciones generales de 2021, y Claudia, fallecida en 2018, que aparece en las listas de sufragantes de 2019, 2021 y 2023.

La investigación continúa y desde el municipio estiman que el número de fallecidos que no fueron depurados del padrón electoral podría ascender a alrededor de 500

Informe de Jorge Mercado. 

Lectura rápida

¿Qué denuncia el intendente? El intendente Fernando Rambaldi denuncia que al menos 70 personas fallecidas "votaron" en elecciones entre 2016 y 2023.

¿Quiénes son los acusados? Los acusados son los exintendentes peronistas Rodrigo y Facundo Rufeil.

¿Cuántas denuncias por corrupción hay? Hay 20 denuncias penales por corrupción relacionadas con el exgobierno de los Rufeil.

¿Qué casos insólitos se mencionan? Se mencionan casos como el de Zulema del Valle, fallecida en 2016, y Claudia, fallecida en 2018, que "votaron" en elecciones posteriores.

¿Cuántos fallecidos podrían estar en el padrón? Se estima que el número de fallecidos que no fueron depurados del padrón electoral podría ascender a alrededor de 500.

