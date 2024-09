Construir la casa propia en Córdoba requiere de 107 meses de un salario promedio

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba ha revelado cifras alarmantes sobre el costo de construir una vivienda de calidad.

Según el estudio, una familia cordobesa con ingresos medios necesitaría destinar 107 meses completos de salario para poder edificar una vivienda de 90 metros cuadrados.

“El tema de la vivienda propia es un problema social realmente de todos los argentinos”, afirmó Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto, en diálogo con Cadena 3.

“Diariamente, se nos presenta como realidad aquí en Atención al Público. Para muchos, es un objetivo lejano”, agregó, subrayando la gravedad de la situación.

El informe detalla que, si una familia decide destinar el 30% de su salario mensual a ahorrar para la construcción de una vivienda, el tiempo requerido se extiende a 365 meses, es decir, casi 30 años. En el caso de optar por una vivienda social, el tiempo de ahorro se reduciría a 215 meses, lo que equivale a 18 años.

“Construir una vivienda demanda 107 meses del salario”, reiteró Galoppo, enfatizando que este cálculo no incluye el costo del terreno, lo que incrementaría aún más el tiempo de ahorro necesario. Para una vivienda más humilde, el tiempo requerido sería de 65 meses, o 5 años y 4 meses, utilizando el salario completo.

El informe pone de manifiesto las dificultades económicas y sociales que enfrentan los argentinos, convirtiendo el sueño de la vivienda propia en una meta casi inalcanzable. “Levantar una vivienda le va a llevar como mínimo a una persona utilizar 107 meses su salario completo”, concluyó Galoppo.

Del primer relevamiento, surge que el costo del metro cuadrado de construcción para una vivienda de calidad ronda los $958 mil y para una vivienda social, los $580 mil. En tanto, el salario promedio bruto registrado es de $970.506 y el neto, de $805.519. Considerando ambas variables, son necesarios 107,1 salarios de bolsillo completos para edificar una vivienda de calidad y 64,8 meses, para una casa social.

Por un lado, se considera el costo de edificación calculado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba para una vivienda de calidad y, por otro, el costo de construcción definido por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba para una vivienda social.

En ambos casos, se estiman los costos de construcción de una casa unifamiliar de 90 metros cuadrados, sin considerar el valor del terreno sobre el cual está edificada.

Para considerar los ingresos familiares, se toma en cuenta el último dato disponible del informe de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), descontándole las cargas sociales y estimando el salario neto promedio.

En un caso, se calculan los meses de salario medio totales necesarios para cubrir el costo de construcción de la mencionada vivienda y, en otro, se estiman los meses de salario medio para el mismo fin, pero destinando un 30% del mismo como posibilidad de ahorro de las familias.

"Hemos tomado la determinación de monitorear este tema, porque vemos serias dificultades para acceder a la vivienda familiar en nuestro país y, por supuesto, Córdoba no es ajena. Si bien los créditos UVA son una buena opción para cierto sector de la sociedad, no lo son para quienes tienen menores ingresos, no cumplen con alguno o varios de los requisitos solicitados por los bancos, como la antigüedad laboral, y están ajustados a variables inflacionarias que elevan la cuota mensual. A esto se suma la compleja situación económica nacional, la caída del empleo formal y la existencia de trabajadores informales que, directamente, no tienen oportunidad de acceder a un crédito y, por ende, a una vivienda familiar", sostuvo el defensor del Pueblo Adjunto.

Costo de construcción

El costo de edificación de una vivienda viene en los últimos años incrementándose a la par del índice de inflación general calculado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En los primeros siete meses del año 2024, según la planilla de cálculo estimada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, el costo de construcción de un metro cuadrado de una vivienda particular de calidad se encareció un 103,3%. De hecho, en diciembre de 2023 estaba en $471.397, mientras que en julio de este año ya había trepado a $958.228.

Así, una vivienda tipo de 90 metros cuadrados de superficie cubierta demandaba en julio pasado $86.240.520, más del doble de lo que costaba a fines del año anterior, cuando la misma casa requería una inversión de $42.425.730.

En el caso de una vivienda social, el valor del metro cuadrado de construcción estaba en julio último en $579.899 según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, un 72,8% más alto que a fines de 2023, cuando era de $335.554. De esta manera, construir una casa familiar con características básicas y menor calidad de materiales, también de 90 metros cuadrados de superficie cubierta, demanda en la actualidad unos $52.190.910.

Ingresos asalariados

Por su lado, los salarios de los trabajadores registrados también vienen en alza en los últimos meses, aunque a un ritmo menor que el que se observa en el costo de la construcción.

Según el último informe de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en julio el salario promedio bruto era de $970.506. Si a ese valor se le descuenta el 17% de cargas sociales, el salario neto queda en $805.519. A fines del año pasado (diciembre de 2023), el mismo indicador arrojaba un salario bruto de $484.298, con un valor neto (de bolsillo) de $401.967.

Así, la variación del salario promedio registrado en los primeros siete meses del año (enero-julio) fue del 100,4%.

Informe de Jorge Mercado.