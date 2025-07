Zverev cayó en primera ronda y se despide de Wimbledon

En un desenlace sorprendente, Alexander Zverev, el tercer sembrado, fue derrotado el martes por Arthur Rinderknech, que ocupa el puesto 72 en el ranking, con un marcador de 7-6 (3), 6-7 (8), 6-3, 6-7, 6-4, en la primera ronda de Wimbledon.

Este partido, que se extendió durante la noche, marcó la eliminación más temprana de Zverev en un Grand Slam desde 2019, año en que también cayó en la misma instancia de este torneo.

Rinderknech, un tenista francés de 29 años, contaba con una sola victoria en Wimbledon, alcanzada el año anterior. En su camino hacia este torneo, Rinderknech se presentó en buena forma, llegando a los cuartos de final en el Queen’s Club, donde logró triunfos sobre Ben Shelton y Reilly Opelka.

/Inicio Código Embebido/

Win-derknech stuns on Centre Court ?



The Frenchman takes down No.3 seed in a marathon match, winning 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5), 6-4 in 4 hours and 40 minutes ????#Wimbledon pic.twitter.com/Q8sP7S5pN2