Tras una gran victoria, Sebastián Báez pasó a la final del ATP de Río de Janeiro

El tenista bonaerense Sebastián Báez se clasificó a la final del torneo ATP de Río de Janeiro, tras vencer a Camilo Ugo Carabelli, en un partido disputado esta tarde en esa ciudad brasileña.

Back to Back Finals in Rio ??



Defending champion Sebastian Baez keeps his title defense alive after rallying to defeat Carabelli in the semis!@RioOpenOficial pic.twitter.com/a4xDYJztrY