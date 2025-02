Pese a la derrota ante Venezuela, Argentina clasificó a la AmeriCup

Pese a la derrota ante Venezuela, la selección Argentina de Básquet logró clasificar a la AmeriCup gracias a la derrota de Chile ante Colombia. El seleccionado argentino perdió ante la "Vinotinto" por 67-64 en el primer partido de la Ventana FIBA, disputado en Venezuela.

El goleador del combinado albiceleste fue Nicolás Brussino con 12 puntos, mientras Juan Fernández, que marcó 10 tantos y recogió 12 rebotes, y Marcos Delía tuvieron un gran partido, a pesar de que no fue suficiente para conseguir el triunfo.

