Sinner venció a Djokovic y se metió en la final de Wimbledon

El italiano Jannik Sinner le ganó en tres sets por 6-3, 6-3 y 6-4 al serbio Novak Djokovic y se metió por primera vez en la final de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

Sinner es el segundo italiano que disputará la gran final en Londres, ya que el primero en hacerlo fue Matteo Berrettini, quien perdió en la edición de 2021 ante Djokovic por 6-7(3), 6-4, 6-4 y 6-3.

