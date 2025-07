Alcaraz le ganó a Fritz y se clasificó a la final de Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz (2°) se metió en la final de Wimbledon luego de su triunfo en cuatro sets ante el estadounidense Taylor Fritz (5°).

Alcaraz, que en el partido decisivo se enfrentará con el italiano Jannik Sinner (1°), se impuso por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6(6) luego de dos horas y 48 minutos de juego.

El partido comenzó muy favorable para Alcaraz, que quebró en el primer game del encuentro y mantuvo todos sus turnos de saque para quedarse con el set inicial por 6-4.

