Sabalenka se quedó con el título en Miami y se afianza en el N°1 del ranking

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1°) se quedó con el título en el WTA 1000 de Miami luego de ganarle en la final a la estadounidense Jessica Pegula (4°) y se afianza en la cima del ranking.

Sabalenka, que se impuso en el partido decisivo ante la tenista local por 7-5 y 6-2, obtuvo su decimonoveno título como profesional.

La bielorrusa, que este año ya ganó el WTA de Brisbane, se quedó con el primer set por 7-5, en un parcial donde cedió su saque en tres oportunidades pero quebró el de su rival cuatro veces.

El segundo set comenzó con la misma tónica, con ambas jugadoras quebrándose el saque mutuamente, pero Sabalenka encontró regularidad con su saque para imponerse por 6-2 y conseguir la victoria luego de casi una hora y media de juego.

Sabalenka, que no demostró su mejor nivel pese a que fue suficiente para terminar levantando el trofeo, obtuvo su primer título en Miami y sin ceder ningún set. En su camino hacia la final, la N°1 del ranking femenino Viktoriya Tomova, Elena-Gabriela Ruse, Danielle Collins (14°), Zheng Qinwen (9°) y Jasmine Paolini (6°).

Esta coronación le permitió a Sabalenka aumentar su ventaja aún más sobre la número 2 del mundo, la polaca Iga Swiatek, a quien ya le saca más de 3.000 puntos en el ranking WTA.

