Sabalenka detuvo la racha de triunfos de Swiatek en Roland Garros y es finalista

Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, puso fin a la impresionante racha de 26 victorias consecutivas de Iga Swiatek en el Abierto de Francia, logrando así su primer acceso a la final de Roland Garros. En una intensa semifinal disputada el jueves, Sabalenka se impuso con un marcador de 7-6 (1), 4-6, 6-0.

La victoria de la bielorrusa impidió que Swiatek se consagrara como la primera mujer en obtener cuatro títulos consecutivos en este prestigioso torneo de Grand Slam sobre tierra batida desde la inclusión de profesionales en 1968. Esta derrota fue un golpe significativo para la polaca, quien había dominado el certamen en las ediciones anteriores.

