Djokovic le ganó a Zverev y avanzó a las semifinales de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, a los 38 años, continúa demostrando su vigencia en el circuito profesional y aseguró su pase a las semifinales de Roland Garros tras vencer a Alexander Zverev en cuatro sets por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4 y en la próxima instancia enfrentará al italiano Jannik Sinner.

Zverev logró imponerse en el primer set por 6-4 gracias a una sólida gestión de sus turnos de saque y un planteo estratégico que neutralizó los intentos de Djokovic para ponerse en ventaja y romper su ofensiva.

5th one is the charm ??#RolandGarros pic.twitter.com/gLPAiwwQG7