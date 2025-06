Sinner venció a Bublik y se metió en semis de Roland Garros

El tenista italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se metió en las semifinales de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, luego de su triunfo en sets corridos ante el kazajo Aleksandr Bublik.

Sinner, que va en busca de su cuarto título de Grand Slam y el primero en París, se impuso por 6-1, 7-5 y 6-0 luego de una hora y 49 minutos de juego.

El italiano, que este año ya ganó el Abierto de Australia, tuvo un comienzo demoledor, sin darle oportunidad de entrar en partido a su rival, y se llevó la primera manga con un cómodo 6-1.

