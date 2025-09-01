En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Def. de Belgrano vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Platense vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Naomi Osaka eliminó a Coco Gauff del US Open

En un partido notable, se impuso con un contundente 6-3, 6-2, logrando alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez desde 2021 en el Abierto de Estados Unidos.

01/09/2025 | 16:44Redacción Cadena 3

FOTO: Naomi Osaka venció a Coco Gauff.

Naomi Osaka eliminó el lunes a Coco Gauff 6-3, 6-2 en el Abierto de Estados Unidos con un tenis mucho más confiado y consistente para alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en cuatro años y medio.

La número 23 del ranking fue mejor en todo momento que Gauff, número 3 del mundo, cuyos repetidos errores realmente marcaron la diferencia en el estadio Arthur Ashe.

Osaka es una jugadora de 27 años que nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. Ha ganado cuatro campeonatos en majors, todos en canchas dura, incluyendo dos veces en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Gauff, de 21 años, posee dos trofeos de Grand Slam. El primero llegó en Flushing Meadows en 2023 y el segundo en el Abierto de Francia en junio de este año.

Pero Gauff comenzó nerviosa. Y aunque su servicio estuvo bien, otros golpes le causaron problemas. Terminó con 33 errores no forzados, muy por encima de los 12 de Osaka.

Tratando de rehacer su servicio durante este torneo con la ayuda del experto en biomecánica Gavin MacMillan, Gauff fue quebrada desde el principio y llegó a estar 2-0 después de solo cinco minutos, perdiendo ocho de los primeros nueve puntos mientras cometía cinco errores no forzados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ya sea porque así lo dictaba la estrategia previa al partido o por cómo se desarrolló al inicio, Gauff aumentó la velocidad en su segundo juego de servicio. Los resultados fueron impecables. Acertó sus primeros cuatro servicios —cada uno superando las 110 mph, con un máximo de 115 mph— y mantuvo el juego en cero con un par de aces y un par de ganadores de saque.

Pero la diferencia fue que Osaka utilizó su gran derecha, su mejor golpe, para atacar los derechazos de Gauff, su peor golpe, y funcionó de maravilla. Al final del primer set, Gauff había cometido 16 errores no forzados y Osaka solo cinco.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido? Naomi Osaka eliminó a Coco Gauff en el US Open.

¿Cuál fue el resultado del partido? Osaka ganó 6-3, 6-2.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se disputó el 1 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo? El partido tuvo lugar en el Arthur Ashe, en el US Open.

¿Qué significa esta victoria para Osaka? Es la primera vez que Osaka avanza a cuartos de final de un Grand Slam desde 2021.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho