Madison Keys se coronó campeona del Australian Open Femenino 2025

La tenista estadounidense Madison Keys venció (6-3, 2-6 y 7-5) a la bielorrusa Aryna Sabalenka en el duelo por la final del Australian Open Femenino.

Durante la primera parte del encuentro, la norteamericana ingresó al terreno de juego con una mentalidad dura y una precisión importante para concretar los puntos claves que la ayudaron a adelantarse en el tanteador. Por este motivo, Keys selló un arrollador 6-3 en el marcador.

/Inicio Código Embebido/

THIS MATCH POINT?



Madison Keys is the 2025 Australian Open champ ?? pic.twitter.com/YcE5uEaXdy