Jannik Sinner se consagró campeón del Us Open e igualó un récord de Vilas

El tenista italiano Jannik Sinner (1º) jugó un partido casi perfecto para ganarle por 6-3, 6-4 y 7-5 al estadounidense Taylor Fritz (12º) y quedarse con el título en el US Open.

Se trata de la segunda coronación para Sinner en un Grand Slam, que este año ya había ganado el Abierto de Australia, y además estiró la ventaja en el ranking, donde ocupa la primera posición.

El récord de Guillermo Vilas que igualó Sinner

Solamente dos tenistas en la historia, desde la era Open, habían logrado levantar sus primeros dos Grand Slams en la misma temporada. El primero fue Jimmy Connors en 1974 (Australian Open, Wimbledon y Us Open) y el otro era Guillermo Vilas (Roland Garros y Us Open).

Ahora el tenista italiano se suma a esa selecta lista, ya que había ganado el último Australian Open en una final dramática ante Medvedev.

El primer set comenzó con un quiebre tempranero de Sinner, aunque Fritz demostró mucha personalidad para recuperarse e igualar el asunto en tres games por lado. Pero el estadounidense, que fue el primer local en una final del US Open desde 2006, no pudo mantener sus siguientes dos turnos de servicio. De esta manera, el italiano tomó ventaja y se llevó la primera manga con un cómodo 6-3.

