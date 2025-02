Cerúndolo dio el golpe: venció al número dos del mundo en el Argentina Open

El tenista argentino Francisco Cerúndolo derrotó (3-6,6-3 y 6-2) al alemán Alexander Zverev en el encuentro por los Cuartos de Final del Argentina Open.

En el arranque del duelo, el europeo definió los puntos importantes, con precisión y una mentalidad fuerte. El sudamericano estuvo sometido a realizar un gran esfuerzo para revertir la compleja situación. El 6-3 en el tanteador fue la ecuación que impulsó a Cerúndolo a desplegar toda su capacidad en el resto del encuentro.

Cerun-ÍDOLO ????@FranCerundolo knocks out world No.2 Zverev to become the first Argentine to earn a top 2 win on home soil since 2002! pic.twitter.com/86NWuLGWUm