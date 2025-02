Diego Schwartzman perdió en el Argentina Open y se retiró del tenis

El tenista argentino Diego Schwartzman cayó (6-2 y 6-2) frente al español Pedro Martínez en el partido por los Octavos de Final del Argentina Open, lo que significó su último partido como profesional.

Schwartzman inició el encuentro con el pie izquierdo, con poca precisión para sumar los puntos claves y una mentalidad frágil que se notó reflejada en la cancha.

The last moments of El Peque's career ??



Not a dry eye in the house as chants of 'Diego, Diego' resonated before match point...@dieschwartzman @ArgentinaOpen pic.twitter.com/qNysQrnszO