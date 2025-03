Carabelli no pudo con Novak Djokovic y quedó afuera del Masters 1000 de Miami

Camilo Ugo Carabelli no pudo ante Novak Djokovic y quedó eliminado del Masters 1000 de Miami. El serbio venció al argentino por 6-1 y 7-6 (7/1) y avanzó a los octavos de final del ATP Masters 1000 de Miami.

Además del ex número 1 del mundo también clasificaron el búlgaro Grigor Dimitrov (15°), el italiano Lorenzo Musetti (16°) y el estadounidense Sebastian Korda (25°).

Another day, another record ??



The moment @DjokerNole finished off his 6-1 7-6 win over Ugo Carabelli. #MiamiOpen pic.twitter.com/QSVHbxHmp4