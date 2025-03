Masters de Miami: Thiago Tirante perdió por poco ante Shapovalov y quedó afuera

El tenista argentino Thiago Tirante cayó ajustadamente contra el canadiense Denis Shapovalov en el enfrentamiento por la segunda ronda del Masters de Miami, disputado esta tarde.

El jugador platense, de 23 años, perdió por 6-3, 6-7 (1) y 7-6 (3) en casi dos horas y media de acción.

En el arranque del encuentro internacional, el canadiense mostró su experiencia dentro de los terrenos de juego, con una buena gestión de los tiempos y las jugadas importantes.

Por otra parte, el argentino fue descolocado por el impactante despliegue de su rival. Por este motivo, Tirante perdió por una diferencia amplia, la misma fue de 6-3. Un resultado parcial frustante, pero en el segundo juego el sudamericano demostró todo su potencial.

En la mitad del partido, Tirante dejó atrás el golpe anímico que sufrió en el inicio del compromiso y optó por desarrollar una estrategia que complicó al jugador canadiense.

Beast mode: Activated ?? @denis_shapo digs deep to defeat Tirante in three epic sets and will now face Fritz in the third round! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/aDAdvbv9uu